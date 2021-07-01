Elazığ’ın LGS birincisi Sare Yıldız,”Galatasaray Lisesine gitmek istiyorum”

Elazığ’da Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 puan alarak birinci olan Sare Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürünü ziyaret ederek, Galatasaray Lisesine gitmek istediğini söyledi.

Türkiye genelinde LGS sınavında 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Elazığ’da da özel bir okulda eğitim gören Sare Yıldız’da 500 puan alarak birinci oldu. Yıldız bugün ailesi ve öğretmenleri ile İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk’ü ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı. Yıldız’ı başarısından dolayı kutlayan Gürtürk, çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi.

Başarının tesadüf olmadığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,“6 Haziran 2021 tarihinde yapılan LGS’de ilimizde özel bir okulda eğitim gören Sare Yıldız 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini elde etti. Ben kendisini, ailesini, okulu ve öğretmenlerini kutluyorum. Türkiye genelinde 97 öğrencimiz 500 tam puan alarak birinciliği elde etti. Sare kızımız da bunlardan biri olduğu için bizleri bahtiyar etti. Özellikle tabi başarı tesadüf değildir. Emin adımlar ve planlı programlı çalışmalar sonucunda elde edilen başarılar. Sonuçlar ilimiz adına bizleri mutlu etti” dedi.

Zorlu süreci ailesinin ve öğretmenlerinin desteği ile atlattığını ifade eden Sare Yıldız, “Başarımızı disipline ve yorulmadan çalışmama bağlıyorum. Ben çalışırken elbette ki bütün dersler önemi ama matematiğe ağırlık vermem gerekiyordu. Onun dışında bana emek veren aileme ve okuluma teşekkür ediyorum. Tercih olarak Galatasaray Lisesine gitmek istiyorum. İnşallah ilerde de daha çok başarılı olurum. 8’nci sınıfın başından beri Galatasaray lisesini hedefliyordum. Ona göre bir çalışma tempomum olması gerekiyordu. Özellikle okullarında kapandığı dönemler çok zorlayıcıydı. Ama bu zorlu süreci ailem ve öğretmenlerimin yardımıyla yıpranmadan atlattım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.