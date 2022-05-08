Fırat Üniversitesi, iki branşta Türkiye Finalleri’ne katılıyor

Fırat Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı ile futbol takımı Süper Lig’e terfi maçlarına katılacak.

Fırat Üniversitesi Voleybol Erkek Takımı ve futbol takımı Süper Lig'e terfi müsabakalarına katılacak. Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde toplam 4 üniversitenin erkek takımları olmak üzere 80 sporcunun katıldığı Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği müsabakalarında şampiyon olan Fırat Üniversitesi Voleybol Erkek Takımı, 913 Mayıs tarihleri arasında Afyon'da düzenlenecek olan Üniversitelerarası Süper Lig terfi voleybol müsabakalarında Elazığ’ı temsil edecek. Burak Apaydın idaresindeki Fırat Üniversitesi Futbol Takımı da aynı tarihlerde Burdur'da düzenlenecek olan Üniversitelerarası Süper Lig Terfi Futbol müsabakalarında mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.