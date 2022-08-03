Elazığ´da inşaat çatısında yangın

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Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 8 katlı inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Üniversite Mahallesi İmran Sokak'ta, sabah saatlerinde yangın çıktı. 8 katlı inşaatın çatı kısmından dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, yangına müdahale etti. Polis de güvenlik amacıyla yolları kapattı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının başka binalara sıçramaması için 1,5 saat soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-08-03 11:52:05



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