Elbise bedeni nasıl bulunur? İşte bedeninizi bulmak için vücudunuzda ölçmeniz gereken yerler...
Çok değil bundan 50-60 sene önce yani konfeksiyon giyim hayatımızın normali haline gelmeden önce kadın erkek herkes vücudunun ölçüsünü bilirdi. Şimdi vücudunun ölçüsünü bilenler sadece sıkı diyet yapanlar ya da sporcular... Sadece bir mezura kullanarak vücut ölçülerinizi iki dakika içinde öğrenebilirsiniz!
Alışveriş yaparken satın alacağınız kıyafetin beden tablosunu mu inceliyorsunuz yoksa ezberlediğiniz bedeninize göre mi alıyorsunuz? Peki ya dar kesim ya da oversize kıyafetlerde ne oluyor? Biz söyleyelim: Birden fazla bedeni denemeniz gerekiyor ya da iade ve değişim talep ediyorsunuz...
Annelerimiz ya da anneannelerimiz kıyafetlerin terzilerde kişiye özel dikildiği o eşsiz zamanlardan geldiği için genellikle kendi bedeninin ölçülerini biliyordur. Bugün beden ölçülerini bilenler genellikle fazla kilolarından kurtulmak için diyetisyenlerin yolunu tutanlar ya da uzun süredir profesyonel sporla ilgilenenler...
Diyetisyenler vücut ölçünüzü bilmek ister çünkü kilolu olmak ya da zayıflamak tartıdaki rakamdan ziyade vücuttaki yağ kütlesinin azalmasıyla ilgilidir. Bu yüzden ağırlık olarak ne kadar azaldığınızdan ziyade hacim olarak ne kadar küçüldüğünüz önemlidir.
Vücut ölçülerinin bilmek hayatınızın pek çok alanında işlerin kolaylaşmasını sağlar. Ama bugün pek çok kişi vücut ölçüsünün nasıl öğrenebileceğini bile bilmiyor! Bu yazıda bedeninizi bulmak, vücut kitle endeksinizi ya da vücut yağ oranınızı hesaplamak için gerekli olan vücut ölçülerini nasıl elde edebileceğinizi öğreneceksiniz...
BEDEN ÖLÇÜSÜ NASIL ALINIR?
Size lazım olan şey sadece bir mezura ve not kağıdı. Üzerinizdeki kıyafetleri çıkarıp boy aynanızın karşısına geçin, bacaklarınızı omuz genişiğiniz oranında açın ve dik durun, başlıyoruz!
GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ ALMA
Kadınlar göğüs ölçüsü alırken iç çamaşırlarını da çıkarmalıdır. Dik durun ve kollarınızı açın, mezurayla göğsünüzün en dolgun yerininin çevresini sarın. Mezura sıkı olmasın ama gevşek de olmasın. Eğer göğsünüz mezuradan taşıyorsa mezurayı sıkıyorsunuz demektir. Sıkılmaması önemli.
BOYUN ÖLÇÜSÜ ALMA
Boyun ölçüsü aslında çok sık istenen bir ölçü değildir. Eskiden genellikle gömlek dikileceği zaman boyun ölçüsü istenirmiş. Yine de bilmekte fayda var. Yine dik duruyoruz ve mezurayla adem elmasının altından boynumuzun çevresini ölçüyoruz.
BEL ÖLÇÜSÜ ALMA
Beliniz üst vücudunuzun en ince bölgesidir. Bel ölçüsü almak için göbek deliğinizi merkez nokta kabul edersiniz ve göbek deliğinin 2-3 cm üzerini ölçersiniz. Belinizin kıvrımını da dikkate alabilirsiniz. Mezura sıkı olmamalı rahatça nefes alıp verebilmelisiniz.
GÖBEK ÖLÇÜSÜ ALMA
Göbek ölçüsü alırken de diğer tüm ölçülerde olduğu gibi ayaklar omuz genişliği oranında açık olacak ve vücudumuz dik pozisyonda tutulacak. Yine göbek deliğimizi referans kabul edeceğiz. Göbekte de göbek değilinin 2 cm altını ölçüyoruz.
KALÇA ÖLÇÜSÜ ALMA
İlk adımımız yine aynı. Bacaklar omuz genişliğinde açık ve duruşumuz dik... Mezurayı kalçamızın yandan bakıldığında en kalın görünen noktasından sarıyoruz. Kalçanın en geniş olduğu bölgeyi ölçerken de mezurayı sıkmamalı ya da aşağı kaymadığına emin olmalısınız.
BACAK ÖLÇÜSÜ ALMA
Bacak ölçünüzü alırken sağ bacak ve sol bacağı ayrı ayrı almalısınız. Kasık bölgenizin ve elbette kalçanızın altından dizinize kadar olan bölgede bacağınızın en kalın olduğu yeri mezurayla sarın.
KOL ÖLÇÜSÜ ALMA
Kol ölçüsünü de sağ kol ve sol kol olarak ayrı ayrı ölçmelisiniz. Dirseğinizi sabit ve en önemlisi dik tutun. Mezurayla omzunuzla dirseğiniz arasındaki en kalın bölgenin çevresini ölçmelisiniz.