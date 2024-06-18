Elbise bedeni nasıl bulunur? İşte bedeninizi bulmak için vücudunuzda ölçmeniz gereken yerler...

Vücut ölçülerinin bilmek hayatınızın pek çok alanında işlerin kolaylaşmasını sağlar. Ama bugün pek çok kişi vücut ölçüsünün nasıl öğrenebileceğini bile bilmiyor! Bu yazıda bedeninizi bulmak, vücut kitle endeksinizi ya da vücut yağ oranınızı hesaplamak için gerekli olan vücut ölçülerini nasıl elde edebileceğinizi öğreneceksiniz...