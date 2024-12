Elde ettiğiniz başarıların "hakkınız" olduğunu düşünmüyor musunuz? İmposter Sendromu yaşıyor olabilirsiniz!

Kişinin hedeflerinin peşinden yürümesi çoğu zaman zorlu bir yolculuğu beraberinde getirir. Muhtemelen herkes hayal ettiği yere giderken çok zorluk çekmiş, defalarca pes etmeyi düşünmüş oluyor. Ama her şeye rağmen sonuca ulaştığınızda yaşanacak mutluluk tüm bu zorlukları görünmez kılıyor. Ancak bazılarımız için sonuca ulaşmak bir mutlulukla ödüllendirilmiyor. Bazılarımız başarılarının tadını çıkarmakta pek de iyi değil.

Hak etmedikleri bir başarıya sahip olduklarını düşündükleri için sürekli diğer insanları kandırdıklarını düşünürler. Kendilerine saygılarını yitirirler. Sorumluluk almaktan korkan bu kişiler herhangi bir konuda görev almak için talepkâr olmazlar. Sürekli kendilerini saklamaya dikkat çekmemeye çalışırlar. Çünkü unutmayın, her an biri onların oyununu görebilir!

İmposter sendromu kendi içinde beş farklı türde gözlemlenir. Bunlardan biri "Mükemmeliyetçi" türdür. Tamamen mükemmel bir iş ortaya koyamazsa başarısız olduğunu düşünenler bu türe girer. Halbuki hayatta hiçbir şey tam anlamıyla mükemmel olamaz. Çoğu zaman asıl önemli olan yapmaktır...

"Süper kahraman" türü ise her alanda iyi olmaları gerektiğini düşünenleri kapsar. Hayatta her şeyde nasıl iyi olabiliriz? Bu mümkün değil! Ama bu türden muzdarip olanlar bunun mümkün olduğunu hatta olması gerekenin de bu olduğunu düşünür. "Uzman" türü vardır bir de. Bu türün kapsadığı insanlar ise her şeyde mükemmel olmasa da her konuda bilgisi olması gerektiğini düşünür.