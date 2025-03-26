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        Haberler Ekonomi Enerji Elektriğe zam mı geliyor? - Enerji Haberleri

        Elektriğe zam mı geliyor?

        Elektrik tarifelerinde 1 Nisan itibarıyla değişiklik olacağı ve zam geleceği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 09:38 Güncelleme: 26.03.2025 - 09:42
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        Elektriğe zam mı geliyor?
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        1 Nisan'dan geçerli olmak üzere, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 zam bekleniyor.

        Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre enerji yönetimi, 1 Nisan’dan geçerli elektriğe yapılacak zam için hazırlıklarını tamamladı. Son dakikada bir değişiklik olmazsa konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 zam bekleniyor.

        BAKAN BAYRAKTAR "NİSAN'A KADAR ARTIŞ ÖNGÖRMÜYORUZ" DEMİŞTİ

        Bakan Bayraktar Şubat ayında katıldığı bir tv programında doğalgaz ve elektrik faturalarına yönelik soruya yanıt vermişti.

        "Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak" diyen Bakan Bayraktar "Bu anlamda kışı, doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz. Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

        ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM

        Bakan Bayraktar, yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaati aşanların, elektrik sübvansiyonundan yararlanamamasına ilişkin düzenlemeye ilişkin de konuşmuş ve "Muhalefetin dediği her zamanki gibi yanlış ve çarpıtma üzerine kurulu. 42 milyon abonenin 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin hayatında herhangi bir şey değişmeyecek. 2024 yılında 5 bin kilovatsaat tüketimi aşan aboneler şubat ayından itibaren destek kapsamından çıkarılıyor" demişti.

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