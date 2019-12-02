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HaberlerEnerji

Elektrik tüketimi düşmeye devam ediyor

Elektrik tüketimi, düşmeye devam ediyor. Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, kasım ayı sonu elektrik tüketimi ve üretimin kaynaklara göre dağılımına ilişkin çalışmasını, HABERTÜRK’le paylaştı. Buna göre, bir önceki yılın aynı ayına göre tüketim yüzde 1.8 oranında azaldı ve 23 milyar 643 milyon olarak gerçekleşti. 11 aylık tüketim de geçen yılın eş dönemine göre yüzde 1.5 azaldı; 278 milyar 432 milyon kilovatsaatten 274 milyar 163 milyon kilovatsaate geriledi. Tüketim, bu yıl yalnızca mayıs ayında bir miktar artış gösterdi. Tüketimin kasım ayında da azaldığına işaret ederek, “Kasım ayında hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra sıcak hava da elektrik tüketimini doğrudan etkiledi. Tüketim, geriledi. Mayıs dışında bu yıl geride kalan 10 ayda, tüketim düştü” dedi

elektrik

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Doğan, Türkiye’nin aylık elektrik üretim tüketimine ilişkin çalışmasının kasım ayı sonuçlarını paylaştı. Resmi rakamların da birkaç güne kadar açıklanması bekleniyor. Doğan’ın, daha sonra açıklanan resmi verilerle örtüşen ya da çok yakın seyreden çalışmasına göre kasım ayında elektrik tüketimi düşmeye devam etti.

Tüketim, bu yıl düzenli olarak gerileme gösterdi. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.7, şubatta yüzde 1.8, martta 1.7, nisanda 2.1 oranında geriledi. Mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 arttı.

Sonraki aylarda gerileme devam etti. Haziranda 0.7, temmuzda 3.5, ağustosta 1.4, eylülde 1.1 ve ekimde 0.1 düştü. Kasım ayında da düşüş sürdü. Anılan ayda, bir önceki yılın aynı ayına göre tüketim yüzde 1.8 oranında azaldı ve 23 milyar 643 milyon olarak gerçekleşti.

11 AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 1.5

2019 yılı ocak-kasım döneminde tüketim geçen yılın eş dönemine göre yüzde 1.5 azaldı; 278 milyar 432 milyon kilovatsaatten 274 milyar 163 milyon kilovatsaate geriledi.

SUDAN ÜRETİM YÜZDE 30

11 aylık üretimin kaynaklara göre dağılımı da şöyle:

- Suyun payı yüzde 30.4
- Gazın payı yüzde 17.7
- İthal kömürün payı yüzde 19.7
- Yenilenebilir (rüzgar, güneş gibi) 14.47
- Yerli kömür (linyit) yüzde 15.41

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