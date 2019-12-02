Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Doğan, Türkiye’nin aylık elektrik üretim tüketimine ilişkin çalışmasının kasım ayı sonuçlarını paylaştı. Resmi rakamların da birkaç güne kadar açıklanması bekleniyor. Doğan’ın, daha sonra açıklanan resmi verilerle örtüşen ya da çok yakın seyreden çalışmasına göre kasım ayında elektrik tüketimi düşmeye devam etti.

Tüketim, bu yıl düzenli olarak gerileme gösterdi. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.7, şubatta yüzde 1.8, martta 1.7, nisanda 2.1 oranında geriledi. Mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 arttı.

Sonraki aylarda gerileme devam etti. Haziranda 0.7, temmuzda 3.5, ağustosta 1.4, eylülde 1.1 ve ekimde 0.1 düştü. Kasım ayında da düşüş sürdü. Anılan ayda, bir önceki yılın aynı ayına göre tüketim yüzde 1.8 oranında azaldı ve 23 milyar 643 milyon olarak gerçekleşti.

11 AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 1.5

2019 yılı ocak-kasım döneminde tüketim geçen yılın eş dönemine göre yüzde 1.5 azaldı; 278 milyar 432 milyon kilovatsaatten 274 milyar 163 milyon kilovatsaate geriledi.

SUDAN ÜRETİM YÜZDE 30

11 aylık üretimin kaynaklara göre dağılımı da şöyle:

- Suyun payı yüzde 30.4

- Gazın payı yüzde 17.7

- İthal kömürün payı yüzde 19.7

- Yenilenebilir (rüzgar, güneş gibi) 14.47

- Yerli kömür (linyit) yüzde 15.41