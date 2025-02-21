Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Elektrik ve doğalgaza zam var mı, zam bekleniyor mu? Bakan Bayraktar'dan zam açıklaması geldi!

        Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıklama yaptı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akkuyu Nükleer Santrali ve fatura düzenlemesine yönelik konuşan Bayraktar, zam konusunda da değindi. Peki, doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 13:06 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?" sorusunu yanıtlayan Bayraktar, "Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak." dedi. İşte, Bakan Bayraktar'dan zam açıklaması...

        2

        ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik faturalarına yönelik soruya da yanıt verdi.

        "Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak" diyen Bakan Bayraktar "Bu anlamda kışı, doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz. Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.

        3

        ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM

        Bakan Bayraktar, yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaati aşanların, elektrik sübvansiyonundan yararlanamamasına ilişkin düzenlemeye ilişkin ise "Muhalefetin dediği her zamanki gibi yanlış ve çarpıtma üzerine kurulu. 42 milyon abonenin 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin hayatında herhangi bir şey değişmeyecek. 2024 yılında 5 bin kilovatsaat tüketimi aşan aboneler şubat ayından itibaren destek kapsamından çıkarılıyor" diye konuştu.

        "2025 YILI BİZİM İÇİN ÇOK KRİTİK"

        Bayraktar ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki çalışmalara yönelik "2025 yılı bizim için çok kritik, Akkuyu'nun ilk reaktörünün artık test amaçlı da olsa elektrik üretimi için en kritik yıl diyebilirim. Hedefimiz en kısa sürede bu projeyi tümüyle tabi tamamlamak 4 reaktörle" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 15 yıl hapis istemi
        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 15 yıl hapis istemi
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'