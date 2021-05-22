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Lexus, elektrikli araç satışlarında 2 milyon adedi geçtiğini duyurdu. 2005 yılından bu yana hibrit modellerle elektriklenmeye başlayan Lexus modellerinin, bugüne kadar 19 milyon ton civarında daha az CO2 emisyonu salımı gerçekleştirilmesini sağladığı belirtildi.

2005 yılında RX400 h ile hibrit SUV modelini yollara çıkaran Lexus'un, elektrik motorlu araçlarda en çok tercih edilen modeli de hibrit RX SUV oldu.

90 ülke ve bölgede, dokuz elektrik motorlu model satışı gerçekleştiren Japon marka, 2020 satışlarında elektrik motorlu araçların oranını yüzde 33 olarak açıkladı. Batı ve Orta Avrupa’da ise bu oran yüzde 96’ya kadar çıkıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Lexus 2025’e kadar 20 yeni veya güncellenmiş modeli piyasaya sunacak. Bu araçların 10 adedinden fazlası ise tamamen elektrikli, plug-in hibrit ve kendi kendini şarj eden hibrit araçlar olarak açıklandı.

2021 yılı içerisinde ilk plug-in hibrit modelini kitlesel pazara sunmayı planlayan Lexus, 2022’de ise tamamen yeni platform üzerine yapılan bataryalı elektrikli aracını tanıtacak. Bu planlar çerçevesinde 2025’te markanın global satışlarında elektrikli motorlu araçların oranı yüzde 50’den daha fazla olacak.