MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi MasterChef'te son olarak dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Furkan ve Onur eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise en başarısız tabağı yapan yarışmacı haftanın son eleme adayı oldu. Peki, MasterChef son eleme adayı kim olacak? 7 Kasım Cuma MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...