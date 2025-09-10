MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı programda, mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk takım oyunu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Nisa ve Ayla eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye 2025'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...