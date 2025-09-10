Habertürk
Habertürk
        ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci takım oyunu ile sürdü. İkinci kez karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. MasterChef'te konsept balıklar oldu. En başarılı tabağı yapan takım, puan üstünlüğü ile haftanın ikinci dokunulmazlığını kazandı. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 10 Eylül Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazananan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 20:53 Güncelleme: 11.09.2025 - 00:21
        1

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı programda, mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk takım oyunu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Nisa ve Ayla eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye 2025'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Çağlar kazandı.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın üçüncü eleme adayı Onur oldu. Eleme potasına giden dördüncü eleme adayı ise İlhan oldu.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Hakan (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Sümeyye

        Sezer

        Gizem

        Özkan

        Barış

        İhsan

        Ayten

        Cansu

        6

        Kırmızı Takım

        İrem (Takım Kaptanı)

        Furkan

        Ayla

        Mert

        Eylül

        Onur

        Çağlar

        Murat Can

        İlhan

        Nisa

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye'de elenen isim Sercan oldu.

