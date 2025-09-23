Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Eylül 2025 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 23 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Gecenin konsepti, mantılar oldu. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım, şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına gidecek olan yarışmacıları belirledi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 23 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 18:35 Güncelleme: 24.09.2025 - 00:24
        MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu Çağatay kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Ayla oldu. MasterChef'in yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sezer bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın ilk eleme adayı Sezer'in seçimi ile Eylül oldu. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Meryem oldu.

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Çağatay (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sümeyye

        Gizem

        Onur

        Kemal Can

        Barış

        Cansu

        Ayten

        Nisa

        Kırmızı Takım

        Ayla (Takım Kaptanı)

        Furkan

        Özkan

        Sezer

        Mert

        İhsan

        Eylül

        Aslı

        Çağlar

        Meryem

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 21 EYLÜL?

        MasterChef'te elenen son isim İrem oldu.

