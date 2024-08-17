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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! MasterChef son eleme adayı kim oldu? 17 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?

        MasterChef son eleme adayı kim oldu? 17 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan sürüyor. Haftanın son eleme adayının belli olduğu yeni bölümde şefler yarışmacılardan, 'kiş' (Fransız tart) yapmalarını istedi. En başarısız tabağı yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son isim oldu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Ağustos MasterChef Türkiye eleme potasına giden 7. yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 18:13 Güncelleme: 18.08.2024 - 00:07
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        1

        Zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Yayınlanan son bölümde MasterChef ana kadrosuna yedeklerden dahil olan isim Şirin oldu. MasterChef yeni bölümünde ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı haftanın 7. eleme adayı oldu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 17 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarısız tabağı yapan Ümmühan haftanın son eleme adayı oldu.

        3

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Kerem

        Kaan

        Deniz

        Emre

        Ezgi

        Zeynep

        4

        MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Yudum

        Enes

        Akın

        Ensar

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

        5

        MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI

        Mavi takım

        Nevzat (Takım kaptanı)

        Muratcan

        Kaan

        Eda

        Kerem

        Onur

        Zübeyde

        Nigar

        Hakan

        Çağlar

        6

        Kırmızı takım

        Zeynep (Takım kaptanı)

        Semih

        Ezgi

        Ümmühan

        Emre

        Alper

        Beril

        Beyza

        Ayşe

        Deniz

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 11 AĞUSTOS 2024?

        MasterChef'te zorlu mücadele sonucunda şeflerin değerlendirmesinin ardından elenen ilk isim Serhat oldu.

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