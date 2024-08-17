Zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Yayınlanan son bölümde MasterChef ana kadrosuna yedeklerden dahil olan isim Şirin oldu. MasterChef yeni bölümünde ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı haftanın 7. eleme adayı oldu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 17 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...