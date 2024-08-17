MasterChef son eleme adayı kim oldu? 17 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan sürüyor. Haftanın son eleme adayının belli olduğu yeni bölümde şefler yarışmacılardan, 'kiş' (Fransız tart) yapmalarını istedi. En başarısız tabağı yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son isim oldu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Ağustos MasterChef Türkiye eleme potasına giden 7. yarışmacı...
Zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Yayınlanan son bölümde MasterChef ana kadrosuna yedeklerden dahil olan isim Şirin oldu. MasterChef yeni bölümünde ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı haftanın 7. eleme adayı oldu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 17 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarısız tabağı yapan Ümmühan haftanın son eleme adayı oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Kerem
Kaan
Deniz
Emre
Ezgi
Zeynep
MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Sercan
Beyza Nur
Adel
MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI
Mavi takım
Nevzat (Takım kaptanı)
Muratcan
Kaan
Eda
Kerem
Onur
Zübeyde
Nigar
Hakan
Çağlar
Kırmızı takım
Zeynep (Takım kaptanı)
Semih
Ezgi
Ümmühan
Emre
Alper
Beril
Beyza
Ayşe
Deniz