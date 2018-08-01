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Maç boyunca güvenilir bir görüntü çizen Elif Elmas'ın Cagliari karşısındaki performansı sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazandı. Elif, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konu başlıklarından biri oldu. Genç futbolcu için yapılan yorumlardan bazıları şöyle: