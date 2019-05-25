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Eljif Elmas'ın babası konuştu!

Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas'ın babası Cevat Elmas, oğlunun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Genç yeteneğin aynı zamanda menajerliğini yürüten Elmas, oğluna büyük takımların ilgisi olduğunu doğruladı! Cevat Elmas, bu konuda Fenerbahçe ile görüşeceklerini de duyurdu!

Eljif Elmas

Fenerbahçe'nin 2017 yazında transfer ettiği Eljif Elmas'ın babası, oğluna birçok kulüpten teklif olduğunu doğruladı! Bu sezon 28 Süper Lig maçında forma şansı bulan ve attığı kritik 3 golle dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki genç futbolcunun adı birçok kulüple anılıyordu.

Makedon basınına açıklamalar yapan Cevat Elmas, "Son gelişmelerden sonra Eljif Elmas'a çok büyük takımların ilgisi var doğru. Geleceği hakkında birçok spekülasyon yapıldığını biliyoruz" dedi.

19 yaşındaki yıldızın menajerinin olmadığını ve oğlunun temsilciliğini kendisinin yürüttüğünü dile getiren Elmas, "Nikola Gjoshevski, benim en yakın danışmanım. İtalya ile ilgili konularda da George Gardi'den yardım alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İTALYA, İNGİLTERE, İSPANYA VE ALMANYA'DAN İLGİ VAR"

Oğluna büyük liglerden ilgi olduğunu söyleyen Cevat Elmas, "İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin ilgisi olduğu doğru. Fakat, Eljif'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı var. Bu nedenle, Eljif'i isteyecek her kulüp Fenerbahçe ile görüşmeli." diyerek sözlerini sürdürdü.

"FENERBAHÇE İLE TOPLANTI YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe ile bu yaz bir toplantı yapacaklarını söyleyen Eljif'in babası ve menajeri, "Birlikte bir karar vereceğiz. Hem Fenerbahçe, hem Eljif için en iyi olacak şekilde bir çözüm bulacağız." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

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