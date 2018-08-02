Elon Musk, Twitter’dan yaptığı açıklamayla bazı en iyi Atari oyunlarının 4 hafta içinde Tesla araçlarına geleceği söyledi. Tesla arabaların 9.0 yazılım güncellemesi ile gelebilecek oyunlar arasında Missile Command, Pole Position ve Tempest gibi yapımlar var.

— Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2018

Aracınızla birilerini beklerken zaman geçirmek için faydalı olabilecek Tesla oyunlarını kontrol ederken öylece ekrana tıklamaya da gerek kalmayacak. Pole Position gibi yarış oyunlarında arabanın kendi direksiyonu kullanılabilecek.

— Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2018

Ayrıca video oyun geliştiricilerinin Tesla’ya başvurması için çağrıda bulunan Musk, çok eğlenceli oyunlar yapmak istediklerini belirtti. Musk’ın paylaşımlarına kullanıcılar çeşitli oyun önerileriyle karşılık verdi. Öneriler arasında Doom ancak Pokemon Go gibi yapımlar var ancak şu anda bu konuda resmi bir bilgi mevcut değil .

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