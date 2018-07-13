Tesla’nın işten çıkarılan ve patron Elon Musk tarafından ‘sabotajcı’ olarak tarif edilen eski çalışanı, şirketi üretim rakamlarını olduğundan daha yüksek gösterdiği gerekçesiyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) şikayet etti.

Habertürk'ten Hakan Özenen'in haberine göre eski Tesla çalışanı Martin Tripp, şirketin Model 3’ün haftalık üretim rakamlarını gerçeğinden yüzde 44 daha yüksek olarak duyurduğunu, ayrıca araçlarda yangınlara neden olabilen hatalı ve kötü bataryalar kullanıldığını söyledi. Eski çalışan şikayetinde araçlarda sistemli olarak aslında çöp ya da hurdaya gitmesi gereken parçaların bilinçli olarak kullanıldığını dile getirdi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun (NTSB) Tesla’nın son zamanlarda karıştığı kazalarda meydana gelen yangın vakalarını incelediği biliniyor. Şimdi Tesla’nın söz konusu çalışanını ‘sabotaj yapmakla’ suçlayıp işten atmasının bu araştırmayla ilgili olduğu ve şirketteki suiistimallerin kamuoyuna duyurulmasını bu şekilde engellemeye çalıştığı konuşuluyor. Ancak ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu halkın güvenliği ve sağlığını ilgilendiren konularda gelen doğru ihbarları büyük paralarla ödüllendirerek bu tip skandalların ortaya çıkmasını sağlayabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Tesla CEO’su Elon Musk’ın şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda adı verilmeyen bir çalışan tarafından yapılan büyük bir sabotajdan da bahsetmiş ve dışarıya önemli bilgilerin sızdırılması ve operasyon sistemindeki kodların değiştirilmesini de içerisine alan sabotajın şirkete büyük zararlar verebileceği belirtmişti.

Elon Musk, zararın büyüklüğünü ve sabotajın arkasında kimlerin bulunduğunu tespit edebilmek için araştırmaların devam edeceğini söylemişti.

Elon Musk mesajında şirketin batmasını isteyenlerin oldukça uzun bir liste oluşturduğunu, petrol şirketlerinin bu listede yer aldığını, bu şirketlerin Tesla’nın güneş enerjisi ve elektrikli araçların gelişimindeki ilerlemeden hoşlanmadığını dile getirmişti.