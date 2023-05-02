"BENİ AİLEMDEN UZAKLAŞTIRIYOR"



Partneri ve çocuklarıyla ayrı kaldığı günler sonrasında özgürlüğü dört gözle beklediğini ifade eden Elton John, "Turne yapmak artık benim için yorucu ve beni ailemden ve çocuklarımdan uzaklaştırıyor" dedi.