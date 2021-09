Saçları satıldı! İşte ödenen rakam.... 0:00 / 0:00

California eyaletinde ünlülerin hatıraları ve kraliyet eserleri üzerine uzmanlaştığı ifade edilen müzayede evi Kruse GWS basın açıklamasında, Elvis Presley'in bir kavanoz dolusu saçının 605 bin Türk Lirası'na (72,500 ABD Doları) 4 Eylül cumartesi günü satıldığını belirtti.

Müzayede töreninde ayrıca Presley'nin 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden'da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerinin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı bulduğu ifade edildi.

"ROCK'N ROLL'UN KRALI"

8 Ocak 1935'te doğan Elvis Presley, dünya çapında "Rock'n Roll'un Kralı" olarak tanınır.

Efsane müzisyen, Rock'n Roll'dan Blues tarzına kadar çok çeşitli türlerde eserler verdi. It's Now or Never gibi opera tarzında yakın parçalar seslendirdi. "My Way" gibi bazı cover çalışmalarının şöhreti asıllarını dahi geride bıraktı.

Yaşamı boyunca her türlü şöhret, unvan ve zenginliği yaşayan Presley'in şöhreti hayata gözlerini kapatmasından bu yana on yıllar geçmesine rağmen hiç azalmadı. Dünyanın her köşesinde taklit yarışmaları yapıldı. Hayran kulüpleri ve web siteleri kuruldu. Sayısız televizyon, radyo programı ve belgesele konu oldu. Hayranları ona o kadar bağlandı ki halen onun ölmediğine ve ıssız bir yerde şöhretten uzak bir yaşam sürdüğüne inananlar dahi vardır.

Elvis Presley, 1977 yılında Indianapolis’deki son konserinden sonra 16 Ağustos 1977 tarihinde hayatını kaybetti. Ölümünden sonra açıklama yapan Doktor Jerry Francisco ölümüne kalp yetmezliğinin neden olduğunu söyledi.

Elvis Presley'in Graceland'daki evi ise daha sonra müzeye çevrilerek önemli bir turizm mekanı haline dönüştürülmüştür.