YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

20.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

1 Şubat 2025 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır. (*Aktiflik kriteri; ek ödül taahhütnamesinin imzalanması öncesindeki 90 gün boyunca Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmayan müşterinin, tekrar uygulamayı kullanmaya başlamasıdır.) Dijital aktiflik kampanyasından ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.

Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve bir ay devam edecek şekilde 0 faizle 5.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.

Kredi kartı kampanyasından 20 Ocak 2022 – 31 Ocak 2025 arasında ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.

Kampanyadan 31 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Yapı Kredi Bankası’ndan promosyon taahhüdü bulunan ve bir diğer SGK emekli aylığı getiren müşteriler yararlanamazlar.

20.000 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon/ek nakit ödül başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.

Fatura ve kredi kartı kampanyasından hak edilen ödüller, müşterinin emekli maaş hesabına yatırılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon/ek nakit ödül tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapılır.

Nakit promosyon ödemesi üç yıl için peşin olarak yapılır ve üç yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.

Nakit promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapıldıktan sonra üç yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon/ek nakit ödül verilmez.

Nakit promosyonun/ek nakit ödülün ödendiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde; herhangi bir sebeple gelir/aylığın farklı kuruma taşınması ya da SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi durumunda Bankanın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın ödenen toplam promosyon/ek nakit ödül tutarı şartın bozulduğu tarih esas alınmak suretiyle taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır.

Promosyon yenileme işlemlerinizde, maaş bilgileriniz incelenip, promosyon hesaplamanız yapıldıktan sonra SGK emekli maaşı promosyonunuz istisnai durumlar haricinde 3 iş günü içerisinde hesabınıza yatırılacaktır.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.