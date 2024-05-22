Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemesi ne kadar?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimine çevrildi. SSK ve Bağkur emeklileri, her yıl farklı tarihlerde ikramiyelerini alıyorlar. 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi gözler ''Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusunun yanıtında. İşte Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri ile ilgili son durum
Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyesi 3 bin TL yatırılmıştı. Şimdi milyonlarca emeklinin gözü Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarihe döndü. Peki, 2024 Kurban emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte, detaylar...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı öncesi ikramiyeler 17-23 Haziran'da ödendi.
Bu bilgiler ışığında bu sene 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı'nın ikramiyelerinin 10 Haziran’dan önce hesaplara aktarılması bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.