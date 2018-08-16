Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek
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Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi bugün mü ödenecek?

Emekliye son dakika bayram ikramiyesi müjdesi! Bayram ikramiyesi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ayrıca Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan bayram ikramiyesi tarihi açıklaması...

16.08.2018 - 10:49 | Güncelleme:

Emeklilere bayram gibi müjde. Milyonlarca emekli 1000 TL'lik ikramiye alacak. 24 Haziran seçim öncesi hükümet müjdeyi vermişti. İlk ikramiye Ramazan Bayramı'nda verildi. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı ikramiyesinde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bayram ikramiyesinin verileceği tarihi açıkladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ O EMEKLİLERE BUGÜN ÖDENECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

Birden fazla dosyadan aylık alanlara tek bir ikramiye ödenecek
Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemesinin dosya başına 1.000 lira olacağını anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak."

Selçuk, Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamda 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi ödeneceğini bildirdi.

 

 

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