Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman ödenecek? Temmuz 2023 SSK ve BağKur emekli maaş farkları ödeme tarihleri takvimi (4A,4B,4C)

Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman ödenecek? Temmuz 2023 SSK ve BağKur emekli maaş farkları ödeme tarihleri takvimi (4A,4B,4C)

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşti. TBMM’de kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine yüzde 25 zam yapılması kararlaştırıldı. Henüz maaş farkını alamayan emeklilerin gözü "Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. Konuya dair açıklama SGK'dan geldi. İşte, 2023 Temmuz SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı (4A-4B-4C) emekli maaş farkı ödeme tarihleri...

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farkları bugünden itibaren ödenecek.

3 Şurada Paylaş!









SGK EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİNİ AÇIKLADI

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"4C (Emekli Sandığı) kapsamında olan emeklilerimizin Temmuz dönemi zam farklarını 28 Temmuz’da ödüyoruz. Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık almakta olanların maaşlarını zamlı olarak ödeme günlerine göre hesaplarına yatırdık."