Emekli olmak için belirli süreyi dolduran ve emeklilik için tüm şartları yerine getiren vatandaşların emeklilik işlemlerini yapmaları gerekiyor. Emekliliği onaylanan vatandaşların, e-Devlet üzerinden maaş bilgilerini görüntüleyebilecek. 4A, 4B ve 4C emekli aylık bilgisi E Devlet'ten nasıl sorgulanıyor. Adım adım emekli maaşı/aylık bilgisi sorgulama için haberimize göz atmanızı öneririz.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalı çalışanları 4A, 4B ve 4C olarak sınıflandırır. 3 farklı sigorta kapsamında çalışmış olan bu emeklilerin maaş hesaplamaları da farklı yollarla yapılır. Emekliliğe hak kazandıktan sonra 4A, 4B, 4C fark etmeksizin E Devlet ile maaş sorgulama yapabilirsiniz.

2019'DA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 10.19 oldu. 2019 Ocak ayında yapılan zam ile BAĞ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 1.690 TL oldu. Bağ-Kur emeklisinin maaşı ise bin 189 TL oldu. 2000 yılı öncesi emekli olan maaşı bin 888 TL oldu. SSK 2000 yılı sonrası emeklisinin maaşı bin 125 TL oldu. Memur emeklisinin maaşı ise 2 bin 379 TL oldu.



ADIM ADIM E DEVLET'TE EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

SGK hizmetlerinden faydalanmak için öncelikli olarak E Devlet şifresine ihtiyaç vardır. Şifreyi PTT'den temin ettikten sonra ya da daha önce bu işlemi yaptıysanız mevcut şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra E Devlet Kapısı'ndaki arama kısmına 4A emekli aylık bilgisi ya da 4B emekli aylık bilgisi (4C için de geçerlidir) yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.

Emekli aylık bilgisi sayfasında maaş ve ek ödeme bilgilerinin yanı sıra aylık başlangıç tarihi, 2000öncesi aylık bağlanma oranı, 2008/10 sonrası aylık bağlanma oranı, 2000 öncesi gün, 2008/10 öncesi gün, 2000-20008/10 arası aylık bağlanma oranı, intibak aylık bağlanma oranı, 2000-2008 arası gün, gösterge, sigortalının en son çalıştığı sektör, toplam gün bilgileri de yer alır. Aynı şekilde 4B ve 4C üzerinden emekli olanlarda aylık bilgilerinin yanı sıra detaylı bilgiye de 4B/4C emekli aylığı bilgisi sayfasından ulaşırlar.

Ayrıca 4A Almanya/Bulgaristan emekli ödemeleri de aynı yol izlenerek görüntülenebilir.

EMEKLİ AYLIĞI SORGULAMA

E Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıysanız. Arama kısmına bağlı olduğunuz sigorta kolunu yazıp yanına emekli aylığı sorgulama yazarak sonuca hızlıca ulaşabilirsiniz. E - hizmetler bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında bulunan emekli aylığı sayfasından aylık maaşınızı öğrenebilirsiniz...

4A EMEKLİ AYLIĞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

4B EMEKLİ AYLIĞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

4C EMEKLİ AYLIĞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ