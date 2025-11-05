Emekli promosyonu yükseliyor! Kasım ayı 2025 en yüksek promosyon veren bankalar listesi
Kasım ayına girilmesiyle birlikte emekli promosyon kampanyası güncellendi. Özel ve kamu bankalarında promosyon tutarları değişiyor. SSK, Bağkur emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenler TEB, Yapı Kredi emekli promosyonu, Ziraat Bankası, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların promosyon tutarlarını araştırıyor. Özellikle 30 bine yakın fırsatlar dikkat çekiyor. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte banka banka promosyon tutarları 2025
Emekli banka promosyonu veren bankalar listesi araştırılıyor. Yeni ayla birlikte güncel emekli promosyon tutarları değişiyor. Bazı bankalar, temel promosyona ek olarak otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve ek ürünlerle birlikte toplam ödül miktarını 30.000 TL seviyesine kadar çıkarabiliyor. Peki emekli promosyon veren banka hangisi, ne kadar promosyon veriyor? İşte, 2025 emekli promosyon kampanyasında son durum
ŞEKERBANK
12.000 TL'ye varan temel promosyonun yanı sıra, ek ürün kampanyaları ile birlikte toplam promosyon tutarı 27.500 TL'ye ulaşabiliyor.
GARANTİ BBVA
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
15.000 TL'ye kadar nakit promosyona ek olarak; Bonus Kart veya Paracard harcamasına 6.000 TL, Avans Hesap harcamasına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplam 25.000 TL'ye varan ödül fırsatı tanıyor.
VAKIFBANK
*10.000-15.000 TL maaş: 8.000 TL
*15.000-20.000 TL maaş: 10.000 TL
*20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
*Promosyon ödemeleri üç yıllık taahhüt karşılığında yapılıyor.
AKBANK
Akbank: 15.000 TL'ye varan temel promosyona ek olarak; otomatik fatura talimatına 5.000 TL, davet kodunuzla gelen emekli yakınları için 5.000 TL ve kredi kartı harcamasına 5.000 TL olmak üzere toplamda 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor.
Akbank, maaş aralıklarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
*0-9.999 TL maaş: 6.250 TL
*10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL
*15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL
*20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans: Emekli maaşını taşıyanlara 29.500 TL'ye varan promosyon, bonus ve ödül imkanı sağlıyor. Bu tutar; 2 adet otomatik fatura talimatı, yedek hesap, kart harcama şartı ve emekli yakını daveti gibi koşullarla birlikte 29.500 TL'ye kadar çıkabiliyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2025
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
HALKBANK
*10.000-14.999 TL maaş: 8.000 TL
*15.000-19.999 TL maaş: 10.000 TL
*20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
TEB EMEKLİ PROMOSYONU 2025
*TEB, Kasım ayında en yüksek promosyonlardan birini sunuyor:
*0-10.000 TL maaş: 14.000 TL
*10.000-15.000 TL maaş: 17.000 TL
*15.000-20.000 TL maaş: 19.000 TL
*20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL
İŞ BANKASI
İş Bankası, 24.000 TL’ye kadar promosyon fırsatıyla öne çıkıyor. 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra, 9.000 TL’ye kadar ek avantaj, kart aidatsız kullanım ve ücretsiz para transferi imkânı sunuluyor.
ING BANK
Maaşını ING'ye taşıyan emekliler;
Ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon, · Turuncu Hesap, İhtiyaç Kredisi, Banka Kartı harcamaları ve Otomatik Fatura Talimatı kampanyası ile ek promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, Kasım 2025’te 30.000 TL’ye kadar promosyon ödemesiyle rekor kırıyor. Ek ödemeler, fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik şartlarına göre değişiyor.
DENİZBANK
Kampanya, 30.10.2025 ile 31.12.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.
*Bankaların sunduğu promosyon tutarları ve şartları zamanla değişebildiğinden, en güncel ve detaylı bilgileri ilgili bankaların resmi internet sitelerinden veya şubelerinden öğrenebilirsiniz.