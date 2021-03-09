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Tüm İşçi Emeklileri Derneği’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta, emeklilere verilen bayram ikramiyesine 6 dönemdir artış yapılmadığı belirtildi. Bayram ikramiyesi ile başlangıçta 1 kurban alınabilirken şimdi dörtte birinin alınabildiği kaydedilen mektupta, ikramiyenin artırılarak asgari ücrete endekslenmesi talep edildi.

TÜM EMEK-DER Yönetim Kurulu Başkanı Satılmış Çalışkan imzasıyla gönderilen mektupta şöyle denildi:

"Sayın Cumhurbaşkanım;

Emeklilere 18 Mayıs 2018 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile emeklilere bin TL olarak verilen bayram ikramiyelerimiz 6 dönemdir aynı miktarda ödenmekte o gün için ufak da olsa bir kurban alınabilir iken bugün maalesef kurbanın dörtte biri alınamaz duruma gelinmiştir.

Biz yaşlı emekli insanlar olarak, dini vecibelerimizi yerine getiremediğimizde büyük bir mahcubiyet ve üzüntü duymaktayız. Bayram günü sevinçli, güler yüzlü olmamız gerekirken bayramımızı kutlamaya gelen çocuklarımızı ve torunlarımızı mahcup karşılamaktayız.

Sayın Cumhurbaşkanım, yüzde 70 ’i asgari ücret altında bir aylıkla geçim ve hayat mücadelesi veren yaşlı vatandaşların bayram ikramiyesi ödeneklerinin makul bir seviyeye çekilerek yıllık artışlarının da asgari ücret artışlarına endekslenmesini için gereğini zatıâlinizin emir ve müsaadelerinize arz ve talep ederiz. Saygılarımızla"