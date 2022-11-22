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Emeklilik fonu FTX'ten 95 milyon dolar zarar etti

Kanada'da Ontario Öğretmen Emeklilik Fonu FTX'e yaptığı 95 milyon doların tamamını zarar olarak yazdığını açıkladı

Emeklilik fonu FTX'ten 95 milyon dolar zarar etti
Emeklilik fonu FTX'ten 95 milyon dolar zarar etti
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HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük kripto para platformları arasında yer alan FTX'in iflası sadece bireysel değil kurumsal yatırımcıları da zarara uğrattı.

Kullanıcıların yaklaşık 10 milyar dolarlık varlığının ne olduğuna yönelik belirsizlikler sürerken FTX'e yatırım yapan Kanadalı Ontario Öğretmen Emeklilik Fonu yatırımının tamamını zarar olarak yazdığını açıkladı.

Fondan yapılan açıklamaya göre FTX'e toplamda 95 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı. Bunun 75 milyon doları Ekim 2021'de kalanı ise Ocak 2022'de gerçekleştirilmişti.

'ETKİSİ SINIRLI OLACAK'

Açıklamada "Söz konusu yatırımdan edilen zararın etkisi toplam net varlıklarımıza göre büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda son derece sınırlı olacaktır" denildi.

Ontario Öğretmen Emeklilik Fonu 30 Haziran itibarıyla 242.5 milyar dolarlık varlık yönetiyor. FTX'ten ettiği zarar toplam varlıklarının yaklaşık yüzde 0.05'ine denk geliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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