Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike sosyal medya hesabından Aykut Kocaman paylaşımında bulundu. Fenerbahçe'nin teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından yaptığı paylaşımda Emenike, Kocaman için "Onun için oynamadım. Neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum ama o en iyi teknik direktörlerden." ifadelerini kullandı.

Emenike, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde hiç oynamadığını ama en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu söyledi. İşte Emenike'nin sözleri: "Onun için oynamadım, neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum ama o en iyi teknik direktörlerden."