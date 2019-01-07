Emina Jahovic, Sadettin Saran'la el ele fotoğrafını paylaştı

07.01.2019 - 10:17 | Güncelleme:

Emina Jahovic ile işadamı sevgilisi Sadettin Saran ayrılığa dayanamadı...Barışma sonrası Emina Jahovic sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

  • 1Emina Jahovic, Sadettin Saran'la el ele fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri
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    Emina Jahovic ile işadamı Sadettin Saran'ın ayrılığı kısa sürdü. 

  • 2Emina Jahovic, Sadettin Saran'la el ele fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri
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    Bir süre önce yollarını ayırdıkları iddia edilen ikiliden Jahovic, dün Saran'la el ele fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. 

     

  • 3Emina Jahovic, Sadettin Saran'la el ele fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri
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    Emina Jahovic'in, 'Şükür' notuyla paylaştığı barışma fotoğrafı hayranlarını sevindirdi.

     

  • 4Emina Jahovic, Sadettin Saran'la el ele fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri
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    İlişkileri başladığından beri  sevgilisiyle paylaşım yapmaktan kaçınan şarkıcı, barışma sonrası bu kuralını bozmuş oldu. 

  • 5Emina Jahovic, Sadettin Saran'la el ele fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri
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  • 6Emina Jahovic, Sadettin Saran'la el ele fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri
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  • 8Emina Jahovic, Sadettin Saran'la el ele fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri
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  • 14Emina Jahovic, Sadettin Saran'la el ele fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri
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