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Haberlerİş-Yaşam

Emirates Havayolu Türk kabin memuru arıyor

AA

Emirates Havayolu, kabin memuru işe alımı için 29 Temmuz'da İstanbul’da görüşme günü gerçekleştirecek. Emirates kabin memuru olmak için "en az 21 yaşında olmak, ayak uçlarında dururken 212 santimetrelik kol erişimi, minimum 160 santimetre boy, lise mezunu olmak, İngilizcede akıcılık (yazılı ve sözlü),üniforma dışından görünür dövme olmaması, sağlıklı bir vücut kitle indeksi (BMI)" özelliklerine sahip olmak gerekiyor

KABİN MEMURLARI

Emirates Havayolu'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket, sürekli büyüyen filosu ve genişleyen uçuş ağına paralel olarak kabin ekibi işe alımlarını da hızlandırıyor. Emirates, kabin memuru ekibine Türkiye'den başvuran adaylar için 29 Temmuz Pazartesi saat 09.00'da Şişli'deki Radisson Blue Hotel İstanbul'da görüşme günü düzenleyecek.

Kabin memuru görüşme günü, ilgilenen kişilere, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunarken, Emirates kabin memuru olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek, Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına büyük bir fırsat sağlıyor.

EN AZ 21 YAŞINDA OLMAK GEREKİYOR

Emirates kabin memuru olmak için "en az 21 yaşında olmak, ayak uçlarında dururken 212 santimetrelik kol erişimi, minimum 160 santimetre boy, lise mezunu olmak, İngilizcede akıcılık (yazılı ve sözlü),üniforma dışından görünür dövme olmaması, sağlıklı bir vücut kitle indeksi (BMI)" özelliklerine sahip olmak gerekiyor.

Emirates kabin memuru olarak görev yapanların yararlanacağı imkanlar şöyle:

"Ayda 2 bin 660 dolardan başlayan maaş, sefer sırasındaki yemek, otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüş şirket tarafından sağlanmaktadır. Dubai’deki ev ve havaalanı arası transfer, Dubai’nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama. Üniforma şirket tarafından ücretsiz olarak verilir. 30 iş günü yıllık izin hakkı. Ülkenize dönmek için bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti."

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