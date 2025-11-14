Habertürk
        Emirhan Topçu, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Futbol Haberleri

        Emirhan Topçu, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

        2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da Bulgaristan, 18 Kasım'da ise İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım'da Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

        Giriş: 14.11.2025 - 15:26 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:26
        Milli Takım'da Emirhan aday kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle Bulgaristan ve İspanya ile oynanacak 2026 Dünya Kupası eleme grubu maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

        TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu."

