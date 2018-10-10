Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada, ilk dokuz ayda ön satışlar dahil 4,194 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleştirildiği ve bunların KDV hariç toplam değerinin 4.15 milyar lira olduğu ifade edildi. Açıklamaya göre, söz konusu satışların toplam 846.99 milyon lira değerindeki 698 adedi yabancı ülke vatandaşlarınagerçekleştirildi.



Şirketin 3. çeyrek itibarıyla 4.08 milyar TL toplam satış değeri ile 514,000 metrekare satılabilir alan hedefleri olduğu hatırlatılan açıklamada, "Satılan bağımsız bölümlerin toplam değerinin 4.15 milyar TL olduğu ve böylece hedefimiz olan 4.08 milyar TL'nin, 640,000 metrekare büyüklüğünde gerçekleşen satış alanı ile 514,000 metrekarelik satılabilir alan hedefinin aşıldığı görülmektedir" denildi.

Dönem Satılabilir alan (Metrekare) Peşin satış değeri (KDV hariç)-TL Satılan bağımsız bölüm adedi 2010 6.258 14.829.890 52 2011 9.353 26.585.393 76 2012 54.027 222.522.493 404 2013 83.866 346.147.663 683 2014 124.217 648.626.536 1.044 2015 166.646 1.051.733.115 1.307 2016 86.100 446.395.363 639 2017 69.763 415.144.870 472 Ocak-Eylül 2018 106.555 846.994.858 698

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