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HaberlerEmlak

Emlak Konut yılın ilk 9 ayında 2 milyar liralık satış yaptı

HABERTURK.COM

Emlak Konut, 2019'un ilk 9 ayında 2 milyar liralık satış yaptığını açıkladı. Söz konusu satış rakamı şirketin 4.18 milyar liralık hedefinin altında kaldı

emlak konut

Emlak Konut '2019 3. Çeyrek Satışı Tamamlanmış Bağımsız Bölümler Raporu'nu yayımladı. Buna göre firma 1 Ocak-30 Eylül 2019 tarihleri arasında 2 milyar liralık (KDV Hariç),satışa esas brüt 223.591 metrekare büyüklüğe ulaşan 1.310 adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi. 

HEDEFİN YÜZDE 48'İNDE KALDI

Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada şirketin söz konusu dönem için 4.18 milyar liralık toplam satış değeri, 537 bin metrekare satılabilir alan büyüklüğü hedefleri olduğu hatırlatılarak " Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2019 yılı 3. Çeyrek verilerine göre; Satılan bağımsız bölümlerin toplam değeri 2.001.273.339 TL olup, böylece hedefimiz olan 4.18 milyar TL'ye yüzde 48 oranında ulaşılmıştır. Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir" ifadeleri yer aldı. 

 

Firma bunun yanında yılın ilk 3 çeyreğinde yabancılara 483 milyon 803 bin liralık 316 bağımsız bölüm sattığını bildirdi. Emlak Konut 2018 genelinde yabancılara 1.1 milyar liralık satış yapmıştı.

 

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