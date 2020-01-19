Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Emre Akbaba, sahalara gollerle dönüş yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile hafta içinde oynanan maçta görev alarak 8 ay 4 gün süren forma hasretini sonlandıran Emre Akbaba, 1-1 berabere biten müsabakada takımının golünü kaydeden isim olmuştu.
Yukatel Denizlispor karşısında da 8 ay 8 gün sonra Süper Lig maçına çıkan milli futbolcu, takımının ilk golünü kaydetti.
Emre Akbaba, ligde en son geçen sezonun 3. haftasında, 27 Ağustos 2018'de Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta ağları havalandırmıştı.
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