Emre Belözoğlu: Burada kalmak istiyorum

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir seneyi geride bıraktıklarını, bu tecrübeyi yaşamanın kendisi için mükemmel olduğunu aktaran Belözoğlu, "Böylesine bir atmosferde, Antalya gibi güzel bir şehirde bunları yaşamak benim için mükemmel bir tecrübeydi. Ligi iyi noktada bitirmek, güçlü takımları iç sahada oyun ve skor olarak yenmek çok değerliydi." dedi.

Antalyaspor'da yadsınamaz başarılı bir dönem geçirdiklerini dile getiren Belözoğlu, olumlu yönleri olan ve bütünüyle çok mutlu olduğu bir sene yaşadığını kaydetti.

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Bir gazetecinin, "Bu veda konuşması mıydı?" şeklindeki sorusuna Belözoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Veda yok. 1 sene daha mukavelem var. Teşekkür etmem gerekiyordu. Antalyaspor'a gönül veren herkesin büyük beklentisi var. Bu sene burada olmak, daha güçlü kadro kurma, daha büyük hedefi olan bir takım ortaya çıkarmak, daha dinamik oyuncularla ön blokta oynayabilecek, Antalyaspor'a yakışan bir takım ortaya çıkarmak istiyorum."