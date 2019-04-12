Emre Güral'ın hedefi bu kez A Milli Takım

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen ve önceki yıllarda genç milli takımlarda oynayan golcü futbolcu Emre Güral, iyi bir performans göstererek A Milli Takım'a seçilmeyi hedefliyor.

Siyah-kırmızılı takıma sezonun ikinci yarısında dahil olan ve çıktığı 6 maçta 4 gol kaydeden Güral, futbol yaşantısı ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Emre, 4 yaşındayken Almanya'nın Jahn Regensburg takımında futbola başladığını hatırlatarak, Jahn Regensburg ve SV Elversberg takımlarında forma giydikten sonra 21 yaşında Türkiye'de Bucaspor'a transfer olduğunu söyledi.

Türkiye'ye adapte olmak için Bucaspor'un teklifini kabul ettiğini anlatan Emre, "Burada oynadığım futbolla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan teklif aldım. Benim tercihim Trabzonspor oldu. Trabzonspor'da Malouda, Bosingwa gibi çok iyi futbolcularla oynadım. İyi tecrübeler edindim. Genç yaşta forma şansı buldum. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Eskişehirspor'daki ilk dönemim başladı. Eskişehirspor'da başarılar elde ettikten sonra Antalyaspor'a, ardından da Alanyaspor'a transfer oldum." değerlendirmesini yaptı.

"SORUMLULUK ALMAK İÇİN ESKİŞEHİRSPOR'A GELDİM"

Emre Güral, sezon başında Alanyaspor ile sözleşmesini feshettikten sonra 5 ay futbol oynamadığını, sezonun ikinci yarısında Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın girişimleriyle siyah-kırmızılı formayı ikinci kez giymenin kendisine nasip olduğunu dile getirdi.

Eskişehirspor formasını ilk kez giydiği andaki heyecanı ve tutkuyu yaşadığını kaydeden Güral, şöyle devam etti:

"Benim için değişen hiçbir şey yok. Sadece sıkıntılı bir süreç geçirdik. Bunu atlattığımızda hak ettiğimiz yeri bulacağız. Eskişehir ile bir gönül bağım var. Burada çok güzel zamanlar geçirdim. Yeni hedeflerim doğrultusunda sorumluluk almak için Eskişehirspor'a geldim. Daha yeni yeni kendime geliyorum. Süper Lig'den ve yurt dışından kulüplerin beni istemesine rağmen Eskişehirspor'u tercih ettim. Osmanlıspor maçında üç gol attığım için mutluyum. Bu galibiyet bize iyi geldi. Eskişehirspor'un bu durumda olması herkesi üzüyor. Transfer yasağının olması genç futbolculara fırsat da sağladı. Sezonun ilk yarısında genç futbolcularımız kendisini en iyi şekilde gösterdi. Eskişehirspor formasını giymek herkese nasip olmaz. Eskişehirspor'da sıkıntılar olmasaydı genç futbolcular bu şansı bulamayacaktı çünkü her futbolcu Eskişehirspor'da forma giymek istiyor. Bu sezonu en şekilde atlatıp geçmişten ders çıkartarak gelecekteki hedefimizi çizeceğiz. Böylece Eskişehirspor'u ait olduğu Süper Lig'e çıkartacağız."

FENERBAHÇE'YE ATTIĞI GOLÜ UNUTAMIYOR

Emre, Eskişehirspor formasıyla unutamadığı goller attığını kaydetti.

Bunlardan birinin kendisi için çok değerli olduğuna dikkati çeken Emre Güral, "2014-2015 sezonunda Fenerbahçe ile sahamızda yaptığımız ve 1-1 sona eren maçta ceza sahası dışından attığım golün yeri bambaşka. O sezon Fenerbahçe ile Galatasaray 4. yıldız için yarışıyordu. O gün Fenerbahçe lider olarak bize geldi ancak puan kaybedince ikinci sıraya gerilemişti. Fenerbahçe'ye karşı attığım o güzel golü unutamam." ifadelerini kullandı.

Türkiye 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda 2012 yılında 7 kez forma giyip 2 gol atan Emre, milli takım hedeflerine de değindi.

Emre Güral, "Göstereceğim iyi performansla A Milli Futbol Takımı'na gitmek istiyorum. Ben bunun için çalışacağım. Milli formayı yeniden giyme hedefim için elimden geleni yapacağım. Her şeyin bir zamanı var. Eskişehirspor'daki görevlerimi yaptıktan sonda diğer hedeflerim için harekete geçeceğim. Hedeflerim hep yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehirspor'dan ayrıldığı dönemde siyah-kırmızılı takımın Atatürk Stadı'nda maçlarını yaptığını anımsatan Emre, bu stadyumda güzel anılar biriktirdiğini anlattı.

Yeni Eskişehir Stadı'nın modern bir stadyum olduğuna işaret eden Emre Güral, "Stattaki ambiyans muhteşem. Taraftarımız stadı doldurup, o ambiyansı yaşattığı için maçlar inanılmaz geçiyor. Eskişehirspor'a imza attıktan iki gün sonra Gençlerbirliği maçıyla yeni stada çıktım. Maçı kazandık. Ben oyuna sonradan dahil olmuştum. Sadece ambiyansın tadını çıkarttım. Sahaya girdiğim an tüylerim diken diken oldu." diye konuştu.