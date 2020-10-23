En hızlı otomobil artık o - haberler

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Dünyanın en hızlı otomobili unvanı bir yıl aradan sonra tekrar el değiştirdi. Geçen yıl Bugatti Chiron'un ulaştığı saatte 490.48 kilometrelik hız, SSC Tuatara tarafından geçildi.

Oliver Webb pilotluğunda gerçekleşen test sürüşlerinde SSC Tuatara, 508.73 km/s hıza ulaşmayı başardı. Üretime hazır bir modelin kullanıldığı hız testi, Guinness Rekorlar Kitabı'nın kuralına göre iki yönlü olarak gerçekleştirildi.

Bir saat içinde zıt yönlerde limitleri zorlanan otomobil bu testlerin ilkinde 484.53 km/s, ters yönlü olan ikincisinde ise 532.93 km/s hıza ulaştı. Bu iki değerin ortalaması ise resmi hız rekoru olarak kayıtlara geçti.

Bugatti'nin geçen yıl kırdığı rekorun ise tek yönlü testler sırasında elde edildiğini belirtelim.

Öte yandan, Guinness Rekorlar Kitabı'nın kurallarına göre resmi rekor son olarak Koenigsegg Agera RS'in elinde bulunuyordu. Agera RS, 2107 yılında 447.19 km/s hıza ulaşarak bu unvanın sahibi olmuştu. SSC ise, 2007 yılında Ultimate Aero isimli otomobili ile 412.22 km/s hıza ulaşarak o dönemin rekorunu kırmıştı.

Jerod Shelby tarafından 1998 yılında ABD'de kurulan SSC'nin Ultimate Aero modeli, en hızlı otomobil unvanını 2007-2010 yılları arasında elinde tutmuştu.