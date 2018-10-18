Animasyon kategorisinde bu yıl “İnanılmaz Aile 2” ve “Köpek Adası” öne çıkıyor... Daha şimdiden, ödülün bu iki filmden birine gideceğini söyleyenler, hatta “İnanılmaz Aile 2”nin yüzde 90 ödülü kazanacağını iddia edenler var. Ne var ki, seyircilerin merakla beklediği bazı iddialı animasyonlar henüz gösterime girmiş değil. Çin ve Japonya'dan gelen ve adı ilk 5 için geçen filmler de unutulmamalı.. İşte 2019'da verilecek en iyi animasyon Oscar'ı için adı öne çıkan adaylar...
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Taş Devri Firarda (Early Man)
Nick Park kuşkusuz her yeni filmiyle Oscar'ın doğal favorilerinden biridir. Sonuçta, daha önce 4 kez Oscar'a ulaşmış bir isim... Geçtiğimiz şubat ayında ABD'de, nisan ayında ise Türkiye'de gösterime girmiş “Taş Devri Firarda”, ilk 5'e aday olabilecek filmlerden biri olarak görülüyor.
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Ama Nick Park'ın ve Aardman Animations'ın en iyi işlerinden biri olmadığı kesin. Taş Devri'nde geçen ve futbolun keşfiyle ilgili bir hikâye anlatan film, Türkiye gişelerinde aradığını bulamamıştı. Yıl sonuna doğu gösterime giren animasyonlar beklenenin altında kalırsa aday olabilir...
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İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2)
Gösterime girer girmez en iyi animasyon Oscar'ının favorilerinden biri olarak gösterildi. Bugünlerde de bir numaralı favori olma özelliğini koruyor. İlk 5 aday arasına girmezse gerçekten çok büyük sürpriz olur; çünkü gerçekten de yılın en iyi animasyonlarından biri.
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Eleştirmenlerin çok sevmesi bir yana, sadece ABD'de değil dünya genelinde de gişede çok başarılı sonuçlar elde etti. Hikâyesi, karakter tasarımları, görsel atmosferi ve tekniğiyle yılın en iyi animasyonlarından biri. 31 Aralık 2018'e kadar daha iyisi çıkmazsa, Oscar'ı alıp götüreceğini tahmin etmek çok zor değil.
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Köpek Adası (Isle of Dogs)
Usta yönetmen Wes Anderson’un “Köpek Adası”nda stop-motion estetiğine kendine özgü bir dokunuş getirdiği kesin. Görsel olarak ilk bakışta 1970’lerin, televizyonda yayınlanan stop-motion çocuk filmlerini hatırlatsa da yenilikçi bir yanı var. Filmdeki köpekler, geleneksel animasyonlarda olduğu gibi insanları andıran yüz ifadelerine sahip değiller. Bir köpek gibi davranıyor, gerçek hayattaki gibi gözleriyle oynuyorlar.
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Buna karşılık, filmdeki insanlar, çocuk animasyonlarından fırlamış gibiler... Bu kontrast, filme sadece farklı bir görsel hava değil, sahicilik katıyor, köpekleri filmin en gerçek varlıkları haline getiriyor. Hikâye, sadece köpeksevmezlik değil, insansevmezlik ve doğasevmezlik üzerine aynı zamanda... Özetle, harika bir film. Aday olmaması Akademi'nin ayıbı olur.
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Ralph ve Internet: Oyunbozan Ralph 2 (Ralph Breaks the Internet)
Bu yıl Oscar'a aday olabilecek animasyonların çoğu henüz gösterime girmedi. “Ralph ve İnternet” de bunlardan biri... ABD'de 21 Kasım'da, Türkiye'de ise 11 Ocak 2019'da seyircilerle buluşacak. 2013'te seyrettiğimiz ilk filmde yıllarca aynı video oyununda kötü adamı oynamış iri yarı Ralph ile minik Vanellope'nin “oyun salonu”ndaki serüvenlerini izlemiştik.
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“Sıkı dostlar”, bu kez “wifi” ağıyla internete sızıyor ve yeni bir serüven yaşıyor. İlkinin sağlam bir öyküsü, bilimkurgu filmlerini model alan bir görsel tasarımı vardı ama o yıl en iyi animasyon Oscar'ını “Cesur”a (Brave) kaptırmıştı. İlk filmin yaratıcı ekibinin lider isimleri Rich Moore ve Phil Johnston, senaryoyu yazmanın yanı sıra bu kez yönetmenliği de birlikte yapmışlar. Onların varlığı umut verici. İlkinin düzeyini tutturursa ilk 5 aday arasına girmesi sürpriz olmaz...
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Örümcek-Adam Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
İşte yılın merakla beklenen animasyonlarından biri daha... ABD ve Türkiye'de 14 Aralık'ta gösterime girecek film, son 10 yılın en çok ilgi gören iki türünü, animasyon ve süper kahraman hikâyelerini bir araya getiriyor. Filmde, Peter Parker'ın ardından Örümcek-Adam kimliğini sürdüren Miles Morales, paralel evrenler arasında dolaşarak diğer Örümcek-Adam'larla birlikte tüm gerçekliği bitirecek bir tehdide karşı savaşıyor...
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“Lego Filmi” ve “21 Jump Street”ten hatırladığımız yönetmen ikilisi Phil Lord ve Christopher Miller'in yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosu da Phil Lord'a ait... Dolayısıyla, fragmandan da çok rahat anlaşılacağı gibi matrak bir film bekliyor bizi.
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Grinç (The Grinch)
Dr. Seuss'un yazdığı Noel düşmanı Grinch, sinemacıların sevdiği bir karakter. 2000 yapımı “How the Grinch Stole Christmas”da başrolde Jim Carrey vardı ama film çok beğenilmemişti. Yeni film, farklı bir bakış açısıyla hikâyeyi yeniden ele alıyor...
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Film ABD'de 9 Kasım'da, Türkiye'de ise 23 Kasım'da gösterime girecek. Yapımcıları ve yönetmeninin daha önceki işleri arasında “Çılgın Hırsız”, “Sing” ve “Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı” gibi başarılı filmlerin olması, “Grinç”in Oscar adaylığı şansını artırıyor. Fragmanı da umut verici... Grinç'i Benedict Cumberbatch'in seslendirdiğini de not edelim.
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Big Fish & Begonia (Dayu haitang)
Akademi, başta Japonya olmak üzere Uzakdoğu'dan gelen ve ABD'de gösterime giren animasyonları Oscar'a aday göstermekten çekinmeyen bir kurum... İşte bu yüzden Oscar tahmincileri Uzakdoğu'dan gelen animasyonları da gözönüne alırlar. Çin yapımı “Big Fish & Begonia” bu yılın öne çıkan Uzakdoğu animasyonlarından biri. Sadece çizimleri, karakter tasarımlarıyla değil hikâyesiyle de animasyon ustası Japon sinemacı Hayao Miyazaki'nin tarzını hatırlatan “Big Fish & Begonia”, Çin'de 2016'da gösterime girdi.
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ABD gösterimi ise bu yılın nisan ayında gerçekleşti. Eleştirmenlerin genelde olumlu notlar verdiği, fantastik türdeki film, yunus biçimine giren ve insanların dünyasını keşfetmeye çalışan genç bir kızın öyküsünü anlatıyor. “Ralph ve İnternet” ile “Örümcek-Adam” beklenildiği kadar iyi çıkmazsa ilk 5'e girme ihtimali olduğu söylenebilir.
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Genç Titanlar Filmi (Teen Titans Go! To the Movies)
2013'ten bu yana televizyonda yayınlanan “Teen Titans Go!” dizisinin ilk sinema uyarlaması... Olaylar, DC Comics'in Superman, Batman, Wonder Woman gibi süper kahramanlarının yer aldığı hayali bir evrende geçiyor. Genç süper kahramanlardan oluşan Genç Titanlar grubu, bir sinema filmi çekmeye çalışıyor...
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Mizah duygusuyla öne çıkan film gişede harikalar yaratamadı, eleştirmenlerden çok yüksek puanlar alamadı ama yine de yılın dikkat çeken animasyonlarından biri... Aksiyon duygusunun yanı sıra küçük seyirciler için doğru mesajlar içerdiğini de belirtelim. Animasyon stili olarak eski usul çocuk animasyonlarının grafik tarzına yakın, daha basit ama canlı ve renkli bir görsel dile sahip. Özetle, az da olsa bir adaylık şansı var.
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Lu Over the Wall (Yoake tsugeru Rû no uta)
Hikâyesiyle Hayao Miyazaki'nin “Deniz Kızı Ponyo”sunu akla getiren film, Japonya'da 2017'nin mayıs ayında gösterime girdi. ABD prömiyerini festivallerde yapan filmin ABD'de ticari gösterime girmesi, geçtiğimiz mayıs ayının ortalarını buldu ve geniş bir seyirci kitlesine ulaşamadı.
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Önemli festivallere kabul edilmesi nedeniyle tahminciler “Lu Over the Wall”a Oscar şansı veriyorlar ama işin doğrusu, bu yıl ilk 5'e girmesi çok da kolay olmayabilir. Yönetmen Masaaki Yuasa'nın senaryosunu Reiko Yoshida ile birlikte yazdığı film, Lu isimli şirin deniz kızıyla tanışan bir orta okul öğrencisinin öyküsünü anlatıyor.
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DİĞERLERİ
Macar sinemacı Milorad Krstic'in ilk uzun animasyonu “Ruben Brandt, Collector”, gösterildiği festivallerde çok olumlu eleştiriler alan bir film... İçindeki şeytanları çıkarmak için 13 tabloyu çalmaya zorlanan ünlü bir psikoterapisti konu alıyor.
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Seyredenler Oscar ödüllerinde ilk 5 aday arasına gireceğini öne sürüyorlar. Brezilya yapımı, Gabriel Bitar ve Andre Catoto'nun yönettiği “Tito and the Birds” (Tito e os Pássaros) için de benzer bir durum söz konusu. Her iki filmin de sürpriz yapacağına inananlar olduğunu belirtelim.
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ABD'de 30 Kasım'da gösterime girecek, usta animasyoncu Mamoru Hosoda'nın yönettiği Japon yapımı “Mirai” adlı filme şans verenler de var. Film, girdiği büyülü bahçede zaman yolculuklarına çıkan ve gelecekteki kız kardeşinin rehberliğinde farklı çağlardan akrabalarıyla karşılaşan bir gencin öyküsünü anlatıyor.
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