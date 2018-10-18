En İyi Animasyon Oscarı'nın en güçlü adayları

Animasyon kategorisinde bu yıl “İnanılmaz Aile 2” ve “Köpek Adası” öne çıkıyor... Daha şimdiden, ödülün bu iki filmden birine gideceğini söyleyenler, hatta “İnanılmaz Aile 2”nin yüzde 90 ödülü kazanacağını iddia edenler var. Ne var ki, seyircilerin merakla beklediği bazı iddialı animasyonlar henüz gösterime girmiş değil. Çin ve Japonya'dan gelen ve adı ilk 5 için geçen filmler de unutulmamalı.. İşte 2019'da verilecek en iyi animasyon Oscar'ı için adı öne çıkan adaylar...