Kalp sağlığının korunması için dikkat edilmesi gerekenler mercek altında...
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Almanya’daki Marburg Philipps Üniversitesi’nde çalışmalarına devam eden Kardiyolog Johannes Hinrich von Borstel’in, ses getiren kitabı ‘En önemli organımızın bilinmeyen hikayesi’ kalp sağlığının korunması için dikkat edilmesi gerekenleri mercek altına alıyor.
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25 yaştan itibaren kalp damarlarında yağ birikmeye başladığının altını çizen ünlü kardiyolog, düzenli cinsel ilişkiye girmenin ve sarımsak tüketmenin kalp hastalıklarına yakalanma riskini büyük ölçüde azalttığını ifade ediyor.
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Cinsel ilişki sırasında orgazm olmanın kalp sağlığını daha da geliştirdiğini belirten Borstel, “50 yaşının üzerinde düzenli bir seks hayatı olan kadınların kalp hastalığı risklerinin azaldığını saptadık” diye konuştu.
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ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA İLK SIRADA...
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muzaffer Yılmaz, kalp hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.
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Bundan dolayı kalp sağlığına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Muzaffer Yılmaz, hasta olduktan sonra tedavi aramaktan ziyade, hastalanmadan önce koruyucu önlemlere ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Dr. Muzaffer Yılmaz, "Değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri olabilir ama önlenebilir tedbirler kişinin elinde.
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Risk faktörlerini ortadan kaldırmak, düzenli yaşam, spor yapmak gerekli. Örneğin şeker hastaları şeker tedavilerine dikkat edecek, tansiyon hastaları ilaçlarını düzgün alacak, mümkün olduğu kadar egzersiz yapacaklar, kilolarına dikkat edecekler ki, kalp hastalıklarından kendilerini koruyabilsinler.
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Onun için hasta olmadan sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerekir. Bir tane kalbimiz var, onu da dikkatli ve özenle korumamız lazım." diye konuştu.
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GECE YEMEĞİ KALP YÜKÜNÜ ARTIRIYOR
Gece yemek yemenin kalp hastalığı riskini artırdığına da dikkat çeken Dr. Muzaffer Yılmaz, "Gece yemek yemek kalp yükünü artırıyor.
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Uyku düzenini bozuyor, uyku düzeninin bozulması kalpte çarpıntılar ve ritm bozukluklarına neden oluyor, bunun için gece yemek yemenin hiçbir faydası yok" dedi.
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VİTRİN GEZER GİBİ YÜRÜMEK BİLE FAYDALI
Dr. Muzaffer Yılmaz, emniyet güçlerinin, doktorların ve memurların daha fazla kalp hastalığı riski taşıdığını da söyledi.
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Emniyet güçleri ve doktorlara stresten uzak durmaları, memurlara da sedanter yani hareketsiz yaşamdan uzaklaşmaları önerisinde bulunan Dr. Muzaffer Yılmaz, "Yürüyüş ve spor kalp sağlığı açısından önemli.
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Günde en az yarım saat olmak üzere, haftada üç dört gün kalp sağlığını korumak açısından koruyucu bir tedbir. Bu zaman, kişinin kapasitesine göre 5'er 10'ar dakika artırılabilir.
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