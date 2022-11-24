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Ateş: En büyük düşman enflasyon

Denizbank’ın sponsoru olduğu 12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuşan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, ekonomi ve insanların yaşamları için en kötü şeyin enflasyon olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin daha önce 30 yıl yüksek enflasyon ve yüksek faizle kaynaklarını heba ettiğini söyleyen Ateş, seçimin ardından enflasyonu düşürmek için faiz oranlarının enflasyona yaklaştırılması gerektiğini dile getirdi. Ateş, enflasyona ilişkin görüşünü, Jamie Dimon'ın şu sözleriyle pekiştirdi: "Resesyondan korkmuyor musunuz?' sorusuna 'Resesyondan niye korkayım aksine seviniyorum' dedi. Tamam resesyon gelecek ama enflasyon düşecek. Asıl mikrop asıl insanları etkileyen bir elmanın kurdu gibi bütün elmayı çürütebilecek olan şey yüksek enflasyon” dedi.  

Ateş: En büyük düşman enflasyon

Denizbank’ın sponsoru olduğu 12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya’da gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş jeopolitik olayların küresel ekonomileri zorlarken maliyetlerine rağmen ulusal güvenliğin öne çıktığı bir yeni dünya düzeni olduğunu savundu. Ateş, "Öncekinden farklı bir dünya önümüzde duruyor. Bu durum Türkiye için fırsatlar kadar riskler de içeriyor" dedi.

2022 yılının küresel enflasyonla mücadele ile geçtiğini ve büyümenin geçen yılın gerisinde olduğunu hatırlatan Ateş, süregelen arz dengesizlikleri ve jeopolitik gelişmelerle yükselen emtia fiyatlarının enflasyona sebep olduğunu ve enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımlarının yavaşlayarak da olsa devam ettiğini dile getirdi. Ateş, jeopolitik gelişmelerle enflasyonda daha da yukarı gitme olasılığı olduğunu kaydederek "Gelişmiş ülkeler bu süreçte kamu borcunu azaltmaya çalışsalar da gelişmekte olan ülkeler daralan finansman koşulları ve artan cari transferlerle finansmana erişemiyor" dedi.

30 YIL YAŞADIK

Ekonomi ve insanların yaşamları için en kötü şeyin enflasyon olduğunun altını çizen Ateş, cari açığın kapatılması için bunun gerekli olduğunu anlattı. Ateş, özel bir dönem yaşandığını belirterek bu dönemin sürdürülebilir olmadığını kaydetti. Türkiye'nin daha önce 30 yıl yüksek enflasyon ve yüksek faizle kaynaklarını heba ettiğini söyleyen Ateş, bu dönemde yüksek reel faiz ile Türkiye'den yurtdışına önemli bir kaynak aktarımı olduğunu hatırlattı.

Ateş enflasyona ilişkin görüşünü, 17 yıldır JP Morgan gibi bir devin başındaki isim olan Jamie Dimon'ın şu görüşleriyle pekiştirdi: "Resesyondan korkmuyor musunuz?' sorusuna 'Resesyondan niye korkayım aksine seviniyorum' dedi. Tamam resesyon gelecek ama enflasyon düşecek. Asıl mikrop asıl insanları etkileyen bir elmanın kurdu gibi bütün elmayı çürütebilecek olan şey yüksek enflasyon” dedi.

TURİZM İSTADAM KAYNAĞI

Dünyada pandemi ve sonrasındaki gelişmelerle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun yükseldiğine değinen Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, dünyada yükselen faizler ile giderek artan yatırımın geri dönüşüm zamanın turizm başta olmak üzere endüstrileri zorladığını söyledi. Ateş, nüfusun yarısının asgari ücret aldığı Türkiye'de istihdam açısından turizmin ne kadar önemli olduğunun her geçen gün daha iyi anlaşıldığının altını çizdi.

TÜRKİYE'NİN PETROLÜ

Turizmin ülkenin medarı iftiharı olduğunu, Türkiye'nin petrolü olarak adlandırdığı turizmin içinden geçtiğimiz her dönem öneminin daha da anlaşıldığını söyleyen Ateş turizmin dış ticaret açığının yarısını karşıladığını belirterek şunları söyledi: "Salgın döneminde seyahat kısıtları nedeniyle azalan turizm gelirleri bu yıl en iyi yılımız olan 2019'u geçti. 2022 yılı için hedefimiz 50 milyon turist ve 45 milyar dolar gelir. Turist sayısında salgın dönemine göre dünya ortalaması hala yüzde 28 gerideyken Türkiye ise en hızlı toparlanarak salgın öncesi rakamları yakalayın ilk ülke oldu."

EN BÜYÜK FON KAYNAĞI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Ateş turizmde yatırım yapılması gereken alanlara da dikkat çekerek özellikle uluslararası finans kuruluşlarının sürdürülebilir projelere fon sağlamalarına vurgu yaparak şunları söyledi: “Fiyat rekabetinde öndeyiz ancak insan kaynağı, BT ve özellikle geleceğin olmazsa olmazı sürdürülebilirlik alanlarına daha fazla odaklanmak gerekiyor. Dünyada sürdürülebilir turizm talebi artıyor, Türkiye’de ise çevreye duyarlı konaklama tesislerinin oranı sadece yüzde 9,4.”

TURİZMDE BİR KURUŞ BATMADIK

Ateş konuşmasında turizm sektörünün aldığı bütün kredileri geri ödediğini söyledi: “Karakter olarak risk sıfır. Bir lira paramız batmadı. Yapılandırdık, ilave finansman sağladık ama bu sektör borcunu son kuruşuna kadar ödedi.”

Sektörde enerji krizine sürdürülebilir enerji kaynaklarını çözüm olarak gösteren Ateş, “Şu anda otelcilikte enerji faturaları kârı alıp götürüyor. Rüzgar veya güneş enerjisi için bir araya gelmek zor değil. Gidip taşlı tarla bulduğunuzda orada yatırım yapabilirsiniz. Geri dönüş süresi 3-7 yıl. Bu yatırım yaptığınızda kredi öderken enerjiye para ödemeyeceksiniz” diye konuştu.

Futbol kulüplerine önemli oranda kredi kullandıran Denizbank'ın Genel Müdürü Ateş, Fenerbahçe'nin kredilerini 6.44 liralık kurdan Türk Lirası'na dönerek kulübe fayda sağladıklarını söyledi. Ateş bu dönüşümü sağlayarak Fenerbahçe'nin borcunun döviz ve Türk Lirası arasındaki gelişmeler göz önüne alındığında üçte bir oranda azaltıldığını dile getirdi.

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