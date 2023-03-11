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Endonezya’daki Merapi Yanardağı'nda patlama

Endonezya'da en aktif yanardağlardan Merapi'de patlama meydana geldi. Yanardağ, kül ve duman püskürttü.

Endonezya’daki Merapi Yanardağı'nda patlama
İHA

Endonezya'da en aktif yanardağlardan Merapi'de patlama meydana geldi. Yanardağ, kül ve duman püskürttü.

Endonezya'nın Java Adası'nın merkezi ile Yogyakarta arasında bulunan 2 bin 963 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağında yerel saatle 12.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Yanardağın 7 kilometreye kadar kül ve duman püskürttüğü, 1.5 kilometrelik lav akışı gözlemlendiği aktarıldı. Yanardağa yakın bölgelerde yaşayanlardan tehlikeli olarak belirtilen bölgedeki tüm faaliyetleri durdurmaları istendi. Şu ana kadar kimsenin tahliye edilmediği belirtildi.

Merapi Yanardağı'nda 2010 yıllında meydana gelen patlamalar sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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