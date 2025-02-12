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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokakta gördüğünü kadını bıçaklayan saldırgan: Cezaevine girmem lazımdı! | Son dakika haberleri

        Sokakta gördüğünü kadını bıçaklayan saldırgan: Cezaevine girmem lazımdı!

        Bilecik'te dehşete düşüren bir saldırı meydana geldi. Kentte Kürşat Ç. adlı saldırgan, sokakta karşılaştığı Mine Ö.'yü bacağından yaraladı. Polise teslim olan şüpheli, "Havalar çok soğudu, kış geldi. Benim bu yüzden cezaevine girmem lazımdı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:31 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:32
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        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
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        Bilecik'te Kürşat Ç. (34), sokakta karşılaştığı Mine Ö.'yü (40) bacağından yaraladıktan sonra polise teslim oldu.

        DHA'nın haberine göre ifadesinde, "Havalar çok soğudu, kış geldi. Benim bu yüzden cezaevine girmem lazımdı" diyen şüpheli, tutuklandı.

        YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        Olay, İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde meydana geldi. Bir mağazadan meyve bıçağı çalan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Kürşat Ç., sokakta karşılaştığı Mine Ö.'yü bacağından hafif yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mine Ö., ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        "CEZAEVİNE GİRMEM LAZIMDI"

        Kürşat Ç., olayın ardından Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. İfadesinde, "Havalar çok soğudu, kış geldi. Benim bu yüzden cezaevine girmem lazımdı" diyen şüpheli tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

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