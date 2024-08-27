Enerjisa Enerji, zorlu piyasa koşullarına rağmen 2024 yılının ilk altı ayında faaliyetlerden kaynaklı gelirlerinin 18.3 milyar TL'ye yükselmesiyle güçlü bir finansal performans sergiledi. Özellikle Dağıtım iş kolundaki faaliyetlerden kaynaklı gelirlerinin yüzde 16 oranında artmasıyla ortaya çıkan bu büyüme, şirketin dayanıklılığını da kanıtlamış oldu.

Enerjisa 2024 yılının ilk altı ayı için 3.7 milyar TL kaynak ayırarak uzun vadeli yatırım stratejisini önceliklendirmeye devam ediyor. Bu yatırımlar ise güneş enerjisi projeleri ile şirket büyümesinin merkezinde bulunan Müşteri Çözümleri iş kolu yer alıyor.

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Enerjisa'nın zorlu piyasa koşulları karşısındaki dayanıklılığı ve hedeflerinden şaşmadan ilerlemesi, stratejik vizyonunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yalnızca kısa vadeli büyümeye değil, işimizin uzun vadeli sürdürülebilirliğine de olanak sağlayan alanlarda yaptığımız yatırımlara öncelik vermeye devam ediyoruz. Dağıtım iş kolumuzu güçlendirmeye devam ederken bir yandan da güneş enerjisi kapasitelerimizi artırarak, önümüzdeki yıllarda hedeflerimizi destekleyecek sağlam temeller oluşturuyoruz" dedi.

REKLAM 'İSTİKRARLI SONUÇLAR ALIYORUZ' Pınar şunları kaydetti: "Yenilik ve sürdürülebilirliğe olan odağımız, Türkiye'nin enerji dönüşümünde öncü bir konumda olmaya devam etmemizi ve hedeflerimizin yenilenebilir enerji ile ilgili küresel trendlerle paralel şekilde ilerlemesini sağlıyor. İçinde bulunduğumuz zorlu piyasa koşullarına rağmen, sermaye tahsisi ve operasyonel verimliliğe yönelik özverili yaklaşımımız ise istikrarlı sonuçlar vermeye devam ediyor. Bugün yaptığımız yatırımların sadece Enerjisa için değil; paydaşlarımız ve hizmet verdiğimiz topluluklar için aydınlık ve sürdürülebilir bir gelecek sağlayacağına olan inancımız tam. "

STRATEJİK HEDEFLERİMİZLE PARALEL Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, "2024 yılının ilk ayındaki finansal performansımız, karmaşık ve zorlu finansal koşullarda bile stratejik yatırımlarımızın başarısını vurguluyor. Dağıtım iş kolumuzda gördüğümüz büyüme ile birlikte güneş enerjisi yatırımlarımızda elde ettiğimiz önemli gelişim, yatırım yaklaşımımızın sağlamlığını ortaya koyuyor. Enerjisa'nın rekabet gücünü ve şirketin potansiyelini yansıtan Perakende Satış hacimlerinde ise kayda değer bir büyüme olduğunu görüyoruz. Son dönemde tarife düzenlemelerini, ileriye yönelik atılmış önemli ve gerekli adımlar olarak gördüğümü not düşmekle birlikte, tarifelerin enerji üretimi ve dağıtımındaki gerçek maliyetlere uygun hale getirilmesi için daha fazla düzenleyici değişikliğin uygulanmasını da önemli buluyorum. Piyasa güçlü bir şekilde sübvanse edildiği sürece, elektrik ve gaz fiyatlarına yönelik büyük sübvansiyonlar sürdürülebilir olmayacağından, bu gelişmenin Temel Net Gelirdeki potansiyelini tam olarak göremeyeceğiz. Bu artık olsun mu olmasın mı diye konuşmamamız, ne zaman olacağını tartışmamız gereken bir sorun.