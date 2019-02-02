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İstanbul Life dergisine konuşan Engin Akyürek, aşk ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Akyürek, "Aşk hesaplamadığımız bir yerde gizli. Aşıkken her şey yerle bir oluyor. Tatsız giden her şey birden güzelleşiyor" ifadelerini kullandı.