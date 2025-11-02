Habertürk
        Engin Çağlar'ın son görüntüsü

        Engin Çağlar'ın son görüntüsü

        Şişli'de motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü jönü Engin Çağlar'ın hayatını kaybetmeden saatler önceki görüntüsü ortaya çıktı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2025 - 13:50 Güncelleme: 02.11.2025 - 13:57
        Engin Çağlar'ın son görüntüsü
        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar, cuma günü akşam saatlerinde, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti.

        Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Engin Çağlar'a B.O'nun kullandığı 34 HSP 349 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çağlar, yere düşerken, savrulan motosiklet de U.D yönetimindeki 34 TAZ 10 plakalı ticari taksiye vurdu.

        Kazada baş ve ayak kısmından yaralanan Engin Çağlar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çağlar, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çağlar'ın hayatını kaybetmeden saatler önceki görüntüsü ortaya çıktı.

        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti Haberi Görüntüle
