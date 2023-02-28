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Enkaz altından çıkarılan Galatasaraylı Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklükleri depremlerde enkaz altından kurtarılan ve hastanede tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emin Parlak yaşamını yitirdi. Galatasaray taraftarı olan Cihan; Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüşmüştü

Enkaz altından çıkarılan Galatasaraylı Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti
HABERTURK.COM / İHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklükleri depremlerde enkaz altından kurtarılan ve hastanede tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emin Parlak yaşamını yitirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan Cihan Emir Parlak’ın, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç taraftarımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan" denildi.

Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara'da tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak yaşamını yitirdi.

Galatasaray taraftarı olan Cihan; Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüşmüştü. Eski futbolcu Tanju Çolak da Cihan'ı hastanede ziyaret ederek, imzalı forma hediye etmişti.

Cihan, sarı-kırmızılı futbolcular Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'yla telefonda görüntülü görüşmüştü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de konuşan Cihan Emir, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söylemiş, Dursun Özbek de Cihan'a, "Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Türk futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Tanju Çolak da Cihan Emir Parlak’ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Çolak, Cihan'a tüm takım imzalı Galatasaray forması hediye etmiş ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ne götürerek sarı-kırmızılı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk ile tanıştıracağının sözünü vermişti.

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