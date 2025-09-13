Ercan Osmani kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

Milli basketbolcu Ercan Osmani, Yunanistan karşısında attığı 28 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Gösterdiği etkileyici performansla maçın en değerli oyuncusu seçilen Ercan, A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turundan itibaren bir maçta en çok sayı kaydeden ismi olarak tarihe geçti. Bu başarının ardından, Ercan Osmani'nin yaşı, memleketi ve oynadığı takım merak konusu oldu. Peki, Ercan Osmani kaç yaşında, nereli ve hangi takımda forma giyiyor?