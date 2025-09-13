Ercan Osmani kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?
EuroBasket eleme maçında attığı 28 sayıyla Türk Milli Takımı formasıyla bir maçta en fazla sayı atan oyuncu unvanını elde eden Ercan Osmani, performansıyla büyük ilgi topladı. Bu başarının ardından basketbolseverler Ercan Osmani hakkında daha fazla bilgi aramaya başladı. Peki, Ercan Osmani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ercan Osmani hangi takımda forma giyiyor?
Milli basketbolcu Ercan Osmani, Yunanistan karşısında attığı 28 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Gösterdiği etkileyici performansla maçın en değerli oyuncusu seçilen Ercan, A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turundan itibaren bir maçta en çok sayı kaydeden ismi olarak tarihe geçti. Bu başarının ardından, Ercan Osmani'nin yaşı, memleketi ve oynadığı takım merak konusu oldu. Peki, Ercan Osmani kaç yaşında, nereli ve hangi takımda forma giyiyor?
ERCAN OSMANİ KİMDİR?
Ercan Osmani, 4 Ağustos 1998’de Arnavutluk’un Tropoja şehrinde doğdu. Osmani, Arnavut kökenli Türk basketbolcu olarak uzun forvet pozisyonunda oynuyor. Kariyerine Türkiye’de devam eden Ercan Osmani, Anadolu Efes’in formasını giyiyor. Aynı zamanda Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nda yer alarak uluslararası düzeyde ülkemizi başarıyla temsil ediyor.
ERCAN OSMANİ'NİN KARİYERİ
Ercan Osmani, profesyonel basketbol kariyerine 2014-2015 sezonunda Bandırma Kırmızı’da başladı. Bir sonraki sezon olan 2015-2016'yı Banvit BK kadrosunda tamamladı. 2016-2017 sezonunda yeniden Bandırma Kırmızı formasıyla Türkiye Basketbol Ligi’nde 26 karşılaşmada görev aldı ve sezonu 8,1 sayı ve 5,2 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.
2017-2018 sezonunda yine Bandırma Kırmızı'da 27 maça çıkan Osmani, 12,9 sayı, 8,4 ribaund ve 1,4 asist ortalamalarıyla dikkat çekti. 2018-2019 sezonunda Banvit BK formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde 6 maça çıktı ve bu maçlarda 2 sayı ve 1,3 ribaund ortalamasıyla oynadı.
Aynı sezon FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de 7 karşılaşmaya çıktı; burada ise 4,1 sayı ve 2,3 ribaund ortalamaları yakaladı.
2019-2020 sezonunda Bandırma BK ile Türkiye Basketbol Ligi’nde 24 maçta forma giyen Osmani, etkileyici bir performans sergileyerek 20,7 sayı ve 11,4 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı.