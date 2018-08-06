Türk futboluna yıldızlar kazandırmaya devam eden Altınordu oyuncu satmaya devam ediyor. Fenerbahçe'ye sattığı oyunculardan sonra bir transfer daha Standard Liege'e yapılmak üzere. Transferde Napoli'nin de etkisi var. Daha önce prensipte anlaşılan Belçika ekibinin, Meksikalı dünyaca ünlü kalecisi Guillermo Ochoa'yı İtalyan temsilcisi Napoli'ye satar satmaz Erce'yi kadrosuna katacağı belirtildi. Erce ve Altınordu'nun da Napoli'den gelecek haberi beklediği ifade edildi. Transferin bu hafta içinde sonlanması bekleniyor.

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