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Berlin'de Libya zirvesi öncesi Erdoğan ve Putin bir araya geldi.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "İkili ilişkileri 2019 yılında gayet iyi değerlendirdik. S400 sürecini kararlılıkla tamamladık. Akkuyu, stratejik öneme sahiptir. Bu konuda çalışmalar sürüyor. Bu yıl Türkiye'de yapacağımız Üstü Düzey İşbirliği Toplantımızın tarihini de belirlersek hızla yol alırız" dedi.

Berlin zirvesine değinen Erdoğan, "Sarf ettiğiniz çabanın farkındayız. Ulusal Mutabakat Hükümeti telkinlerimiz sonucu ateşkes anlaşmasını imzaladı. Hafter ise askeri çözümden yana olduğunu ortaya koydu. Berlin zirvesinde ateşkes süreci temin edilmelidir. Siyasi süreç ve çözüm için Hafter'in saldırgan tutumu sona ermeli" açıklamasını yaptı.

Putin ise yaptığı açıklamada, "Kanaatimce ciddi adımlar attık. İstanbul'da ihtilaf taraflarını ateşkese çağırdık. Bir takım olayın olmasına rağmen taraflar bizlere kulak verdiler. Çatışmalar durduruldu. Bu bir başarıdır. Bu netice sayesinde bu toplantıya katılabiliyoruz. Genel anlamda Avrupa'yı endişelendiren bir konu. Bir mülteci akını yaşandı. Ortak bildiriyi taraflardan biri desteklemese de biz ümidimizi sürdürüyoruz. Bu çatışmayı bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.