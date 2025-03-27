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        Haberler Televizyon Erkan Bektaş, 'Siyah Kalp'in kadrosuna katıldı - Magazin haberleri

        Erkan Bektaş, 'Siyah Kalp'in kadrosuna katıldı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in kadrosuna Erkan Bektaş, dâhil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:57
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        'Siyah Kalp'in kadrosuna katıldı
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp', izleyicilerin karşısına bu akşam yeni bölümüyle çıkacak. Yayınlanacak yeni bölümünde başarılı oyuncu Erkan Bektaş, 'Halil' karakteriyle dizinin kadrosuna dâhil oluyor.

        'HALİL'İN GELİŞİ KAPADOKYA’YI NASIL ETKİLEYECEK?

        Nuh ve Melek’in yıllardır ortada olmayan babası ‘Halil’, Kapadokya’ya geliyor. Hikmet ile gizli bir iş birliğinin içine girecek olan Halil’in gelişi başta Nuh, Melek ve Sumru olmak üzere herkesin hayatını derinden etkileyecek.

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu; Yıldız Tunç’un yazdığı 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Erkan Bektaş
        #Siyah Kalp
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